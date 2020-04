Covid-19

A comunidade cabo-verdiana em Macau lançou uma campanha de angariação de fundos para enviar equipamento e material de prevenção face ao surto da covid-19 que afeta o país lusófono.

A iniciativa vai durar 30 dias e é da Associação de Amizade Macau-Cabo Verde e da Associação de Divulgação da Cultura Cabo-verdiana, com o apoio institucional do Delegado de Cabo Verde junto do Fórum de Macau, segundo comunicado datado de hoje.

"Cabo Verde é um país sem recursos naturais, e de parcos recursos financeiros, tendo na sua população o maior ativo do país", pode ler-se na mesma nota.