Covid-19

Todos os dias, de manhã e de tarde, um crescente grupo de voluntários do Movimento Tasi Mos, a principal organização ambiental de Timor-Leste, sai à rua com pulverizadores para ajudar a desinfetar carros e edifícios na capital timorense.

"Começámos com apenas 10 pessoas e agora já somos 30. E são cada vez mais pessoas, da comunidade, que nos ajudam com material", explicou à Lusa Gally Soares Araújo, a principal 'voz' do Movimento Tasi Mos (MTM).