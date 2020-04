Covid-19

A agência de notação financeira Standard & Poor's reduziu de positiva para estável a perspetiva do Brasil devido à situação económica e fiscal do país que prevê ser agravada pela crise da covid-19.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a agência estimou uma contração de 0,7% do PIB da maior economia da América Latina.

No entanto, a Standard & Poor's não reduziu o 'rating' do Brasil e manteve-o em BB-, ou seja, três pontos abaixo do 'selo' de "bom pagador".