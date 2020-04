Covid-19

As autoridades venezuelanas impuseram, a partir de hoje, o estado de sítio em três municípios fronteiriços com a vizinha Colômbia devido à covid-19.

A medida, que é relativa aos municípios Simón Bolívar, Pedro María Ureña e San António de Táchira (Estado de Táchira, 850 quilómetros a sudoeste de Caracas) foi anunciada através da televisão estatal, pelo ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez e o comandante-geral do Comando Estratégico das Forças Armadas Bolivarianas (CEOFANB), almirante Remígio Ceballos.

Segundo Jorge Rodríguez, o estado de sítio vigorará entre as 16:00 horas e as 10:00 horas locais (21:00 horas e 15:00 horas em Lisboa) e terá como propósito impedir a entrada no país, por via terrestre, de "desertores e paramilitares", desde a Colômbia.