Covid-19

Os ministros das Finanças da zona euro voltam a reunir-se hoje, por videoconferência, com a responsabilidade de chegarem a um compromisso sobre uma resposta comum para minimizar os efeitos da pandemia covid-19, precisando para tal de ultrapassar as divergências.

Esta é a quarta reunião por videoconferência, em pouco mais de um mês, dos ministros das Finanças europeus, sendo que desta feita é-lhes 'exigido' um compromisso, para ser apresentado aos líderes europeus.

No último Conselho Europeu por videoconferência, realizado em 26 de março, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, após uma longa e tensa discussão, mandataram o Eurogrupo para apresentar, no prazo de duas semanas, propostas concretas sobre como enfrentar as consequências socioeconómicas da pandemia, que "tenham em conta a natureza sem precedentes do choque de covid-19", que afeta as economias de todos os Estados-membros.