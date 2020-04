Covid-19

A primeira iniciativa da Teia 19, plataforma de conteúdos artísticos 'online', que apela a donativos do público, realiza-se hoje com um recital dedicado aos poetas de Amália, pelo ator André Gago.

Criada como resposta à paralisação do setor, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, a Teia 19 resulta da iniciativa de artistas e técnicos, com o objetivo de minimizar a ausência de rendimentos.

O recital de hoje faz parte do programa mensal "As primas terças", dedicado à poesia, que o ator André Gago mantém em Lisboa, há vários anos.