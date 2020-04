Covid-19

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) propôs hoje aumentos para o pessoal médico, um salário adicional para o pessoal da linha da frente e testes de imunidade generalizados para despistar a covid-19.

A proposta foi feita ao chefe do Governo de Macau, que "foi elogiado pela ação do Executivo ao nível das políticas de saúde pública de referência a nível mundial", quando Ho Iat Seng se prepara para apresentar a 15 e 16 de abril as Linhas de Ação Governativa, sublinhou o presidente da ATFPM à Lusa.

No encontro, José Pereira Coutinho, que é também o único deputado português na Assembleia Legislativa de Macau, propôs a concessão de louvores aos trabalhadores da linha da frente que estiveram incumbidos do combate à covid-19.