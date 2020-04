Covid-19

A associação dos industriais de carnes alertou hoje para que as pequenas e médias empresas do setor registam já quebras até 80% devido à covid-19, afastando a falta de 'stock', mas defendendo a criação de linhas de tesouraria pontuais.

"Algumas pequenas e médias empresas [PME] têm sentido dificuldades, com quebras de vendas e de produção até 80%, sobretudo as que vendem no retalho tradicional e que têm clientes como restaurantes, cafés e hotéis", indicou o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes (APIC), Carlos Ruivo, em declarações à Lusa.

De acordo com este responsável, o impacto é ainda agravado pelo encerramento dos mercados tradicionais, uma preocupação que já foi transmitiram ao Governo, embora a decisão esteja, muitas vezes, na mão das próprias autarquias.