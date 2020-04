Covid-19

Médico português há mais de 25 anos nos Estados Unidos da América (EUA), Carlos Correia disse à Lusa notar "um certo medo" no pessoal do consultório onde trabalha, provocado pelo risco de infeção de médicos no tratamento da covid-19.

Carlos Correia, antigo estudante de Medicina de Coimbra, vive nos EUA há mais de 50 anos e tem uma carreira de médico de família em Fall River há 25 anos. Trabalha em regime ambulatório, com consultas fora do hospital, transformadas nesta altura em consultas telefónicas.

As novas medidas adotadas nos EUA para conter o contágio do novo coronavírus vieram alterar o ambiente rotineiro no consultório do luso-americano e trouxeram preocupações especiais aos profissionais de saúde, "inclusivamente médicos novos", conscientes do perigo.