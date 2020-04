Covid-19

O economista Daniel Bessa considera que em Portugal ainda há quem esteja "em fase de negação" sobre os efeitos da crise económica provocada pela covid-19 "no rendimento e no nível de vida" de todos.

Em entrevista à agência Lusa, o professor universitário diz que, se do lado da questão da saúde, "não há negação possível" e os "problemas estão à vista", do lado da economia, vive-se "ainda uma espécie de fase de negação, em que se admite que as consequências poderão ser muito mitigadas".

Daniel Bessa ressalva que para quem já esteja numa situação de 'lay-off' ou tenha perdido o emprego, é óbvio que já sentiu as consequências da crise económica, mas lamenta ainda ver pessoas a defender, por exemplo, "a proibição de despedimentos e coisas do género, como se isso fosse possível".