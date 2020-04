Covid-19

O luso-americano Francisco Semião, que trabalha num dos hospitais em Washington, considerou que a parceria público-privada iniciada nos Estados Unidos da América para a resposta à covid-19 é a melhor que já viu, mas peca por tardia.

Semião falou à Lusa sobre a resposta dos EUA à pandemia covid-19 e considerou que a parceria público-privada no setor da saúde, implementada atualmente pela administração do Presidente Donald Trump, juntamente com o estímulo fiscal dado à saúde de 2,2 biliões de dólares, são positivos na luta, mas foram implementadas com atraso.

"Esta pode ser provavelmente a melhor parceria público-privada que já vi, mas infelizmente vem um pouco atrasada", disse o responsável pela regulamentação e assuntos governamentais de um dos maiores hospitais da capital norte-americana.