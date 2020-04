Covid-19

A crise provocada pela pandemia da covid-19 marcará o fim do Século Americano e a emergência da China como "a" potência mundial, acredita Kevin Casas-Zamora, secretário-geral do IDEA, uma organização intergovernamental para a democracia.

"Quando a poeira assentar, daqui a uns dois anos, assistiremos ao fim do Século Americano. Nessa altura, a China irá emergir como o maior 'player' da cena internacional", disse Kevin Casas-Zamora, em entrevista à Lusa, referindo-se ao que considera ser o provável desmoronamento da prevalência do sistema político, económico e social dos Estados Unidos.

Kevin Casas-Zamora - secretário-geral do Instituto Internacional para a Democracia e Apoio Eleitoral (IDEA), uma organização intergovernamental baseada em Estocolmo que integra 24 países, incluindo Portugal, com o objetivo de refletir sobre a sustentabilidade das democracias - considera que este facto terá enormes repercussões a nível mundial e em particular para as democracias.