O North Music Festival, que estava agendado para maio, no Porto, foi hoje cancelado, mas os cabeça-de-cartaz Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb mantém-se para 2021, com "uma super edição" de três dias, anunciou hoje fonte oficial.

"O North Music Festival, devido a estas circunstâncias [pandemia] que estamos a viver, vai ser adiado para o próximo ano", avançou hoje à Lusa Jorge Veloso, diretor do festival e da produtora Vibes & Beats, numa entrevista telefónica.

O North Music Festival costuma "ser a abertura dos grandes festivais do ano" em Portugal, pois está marcado para as datas de 22 e 23 de maio, mas a organização considerou que "não era viável", nem era "oportuno" fazer este ano o festival.