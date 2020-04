Covid-19

O Presidente da República timorense promulgou o decreto do parlamento relativo à transferência de 250 milhões de dólares (229,97 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço do tesouro e combate à covid-19.

Em comunicado divulgado hoje, a Casa Civil da Presidência da República explica que o chefe de Estado promulgou na segunda-feira o decreto aprovado por unanimidade na passada semana no parlamento.

Do valor total, 150 milhões de dólares (137,94 milhões de euros) vão para "o financiamento de medidas de prevenção e combate à covid-19" e o restante para reforço da Conta Geral do Tesouro.