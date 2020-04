Covid-19

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) anunciou hoje o início de um estudo científico que tem como objetivo avaliar a morbilidade e a mortalidade entre os profissionais de saúde, durante a pandemia covid-19, em Portugal.

Intitulado PROVIDA, o projeto será desenvolvido com a colaboração das ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos, outras escolas médicas, sindicatos e unidades de investigação.

"O conhecimento obtido será essencial para aferir os riscos a que os profissionais de saúde estão e estiveram sujeitos durante o período da epidemia, e melhorar, no futuro, as medidas de proteção individual", esclareceu Altamiro da Costa Pereira, coordenador do estudo e diretor da FMUP.