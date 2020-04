Covid-19

Um conjunto de dezenas de promotores e agentes culturais escreveu ao Governo e ao parlamento a pedir uma linha de crédito específica para o setor e alterações ao decreto-lei que regula os adiamentos de espetáculos.

Numa carta subscrita por um coletivo de mais de 80 agentes e produtores, a maioria dos quais também presente em várias outras posições a apelar à defesa dos seus direitos junto de autarquias e dos demais poderes públicos, é pedido ao Governo e aos partidos políticos que se defina, "sem tibiezas ou margem para dúvidas, que, nos casos de reagendamento [de espetáculos] não haverá lugar à restituição do preço dos bilhetes, o que só se infere do diploma pela via interpretativa".

Adicionalmente, pedem que seja se garanta "-- e não apenas autorizar ou sugerir - que as entidades públicas contratantes procederão a pagamentos, nos casos de cancelamento, ou adiantamentos de preços acordados ('cachets'), nos casos de reagendamento, no momento do cancelamento ou adiamento da primeira data agendada".