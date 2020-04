Covid-19

A Câmara da Covilhã vai entregar vales a 500 famílias carenciadas para compra de bens essenciais para fazer face às dificuldades criadas pela covid-19, foi hoje anunciado por aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município presidido por Vítor Pereira informa que as famílias foram "identificadas em estreita colaboração com as juntas de freguesia e com as instituições que, antes da atual crise de saúde pública, asseguravam o apoio alimentar e social".

"Esta operação consiste na entrega de Vales + Solidários às juntas de freguesia, que os distribuirão às famílias referenciadas. Os vales só poderão ser utilizados para a compra de bens essenciais nas mercearias previamente identificadas, estimulando assim o comércio local", é referido.