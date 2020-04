Covid-19

O lar da Fundação Luiz Bernardo de Almeida, em Vale de Cambra, que na sexta-feira registava um óbito e um infetado por covid-19, revelou hoje ter atualmente 39 utentes com o novo coronavírus, aguardando ainda dezenas de resultados.

A informação surge dias depois da instituição do distrito de Aveiro ter dito à Lusa que, após a realização dos primeiros testes a idosos e funcionários a expensas da própria casa, as autoridades de saúde não estavam a disponibilizar exames para cerca de 80 utentes ainda não rastreados, entre os 120 seniores que habitam no lar.

"O delegado de saúde passou-nos a requisição para os testes, mas, como não há material disponível no mercado, quem nos resolveu o problema foi o [empresário local] Miguel Aguiar Soares. Apareceu-nos cá no sábado com material para 100 testes e, se não fosse ele, continuávamos com toda a gente por rastrear e a pensar inocentemente que só tínhamos meia dúzia de infetados", afirmou hoje o diretor-geral da unidade de apoio social, José Carlos Coelho.