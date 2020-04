Covid-19

O Governo cabo-verdiano vai criar um grupo de trabalho para preparar a estratégia para o pós-pandemia de covid-19, assumindo que esse período será um "desafio gigantesco", anunciou hoje o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia.

Numa mensagem na sua conta oficial na rede social Facebook, o governante, que é também ministro das Finanças, assume que o "recomeço não será tarefa fácil" e que é necessário "ser disruptivo".

"Irei, por isso, na qualidade de ministro que tutela a área do Planeamento, criar, durante esta semana, um grupo de trabalho, convidando vários especialistas, no país e no estrangeiro, para ajudar o Governo a preparar uma estratégia para o período pós-pandemia", anunciou o governante.