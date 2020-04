Covid-19

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, declarou hoje o estado de emergência, por um mês, para Tóquio e seis outras regiões do arquipélago face a uma recente aceleração do número de casos de covid-19 no país.

O estado de emergência não permite às autoridades japonesas impor um confinamento rigoroso como noutros países, mas os governadores regionais em causa poderão instar a população a ficar em casa e pedir o encerramento temporário do comércio não essencial.

"Face a uma situação que pode afetar gravemente a vida de cada um e a economia, decidi declarar o estado de emergência", anunciou Abe perante uma comissão parlamentar.