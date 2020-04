Covid-19

A taxa de ocupação hoteleira no Algarve caiu em março 45% face ao mesmo mês do ano passado para 28,6%, o valor "mais baixo desde sempre" para aquele mês, segundo a maior associação do setor.

Em comunicado, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) adianta que a taxa de ocupação global média por quarto foi de 28,6%, ou seja, 45,8% abaixo do valor verificado em 2018, "sendo de longe o registo mais baixo desde sempre para o mês de março".

Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o mercado nacional (menos 54,5%), o alemão (menos 51,7%) e o britânico (menos 48,9%), quantifica a AHETA.