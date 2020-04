Covid-19

Estudantes do ensino secundário lançaram uma petição a pedir a suspensão dos exames nacionais e que as notas do final do ano sejam as do 2.º período, devido à pandemia de covid-19 que obrigou ao encerramento das escolas.

Mais de meio milhar de pessoas já assinaram a petição lançada pelas associações de Estudantes da Escola Secundária de Camões, Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho e Escola Secundária da Ramada, todas a funcionar na zona de Lisboa.

Desde do passado dia 16 de março que cerca de dois milhões de crianças e jovens estão em casa e as aulas passaram a ser dadas à distância, como forma de conter a disseminação do novo coronavírus, que já infetou mais de 11 mil pessoas em Portugal.