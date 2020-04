Covid-19

Os operadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros no Algarve, a EVA Transportes e a Frota Azul, colocaram metade dos seus funcionários em regime de 'lay-off', informou hoje a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

"Face às dificuldades sentidas e à redução de receita nas suas operações, a EVA Transportes e a Frota Azul procederam ao regime de 'lay-off' de 50% dos seus funcionários desde o dia 1 de abril", adianta em comunicado a AMAL, que congrega os 16 municípios algarvios, sendo, simultaneamente, a autoridade com a competência dos transportes na região.

Os operadores ponderam mesmo cessar totalmente as operações, depois de já terem decidido reduzir os quilómetros realizados diariamente, de forma a adequar a oferta à procura, alterada pela redução do número de utilizadores do serviço desde o início do surto de covid-19.