Covid-19

A Comissão Europeia considera fundamental que o levantamento das restrições impostas pelos Estados-membros no quadro da pandemia covid-19 seja feito de forma coordenada, razão pela qual apresentará na quarta-feira as suas orientações para essa estratégia.

Na conferência de imprensa diária de hoje do executivo comunitário, o porta-voz Eric Mamer anunciou que a reunião semanal do colégio da Comissão, na quarta-feira, será consagrada a um debate de orientação sobre o plano de recuperação económica da Europa no pós-crise, mas também ao "roteiro para a saída" das medidas de confinamento na Europa, numa altura em que alguns Estados-membros já deram conta da sua intenção de começar em breve a levantá-las, face aos dados que apontam para um abrandamento da propagação do novo coronavírus nos respetivos países.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que coordena as estratégias de levantamento das restrições no espaço europeu, deslocar-se-á à sala de imprensa do executivo comunitário depois da reunião do colégio para apresentar então as orientações de Bruxelas aos Estados-membros, indicou o porta-voz, que considerou ser este o momento adequado para o fazer.