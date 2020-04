Covid-19

Investigadores sociais alertaram para a perspetiva de aumento do desemprego devido à crise da covid-19 e defenderam que o Estado tem que garantir o rendimento aos trabalhadores e famílias atingidas, para que não caiam na pobreza.

"Vivemos tempos excecionais com consequências profundas, muitas delas ainda inesperadas, no tecido social e económico do país. O desemprego vai, infelizmente, regressar (numa escala ainda por decifrar), atingindo muitos trabalhadores e um número alargado de famílias", concluiu um estudo feito pelos sociólogos e investigadores Jorge Caleiras e Renato Miguel Carmo.

O estudo intitulado "O regresso do desemprego massivo" foi publicado pelo Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR).