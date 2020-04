Covid-19

Os transportadores rodoviários de passageiros congratularam-se hoje com as medidas de financiamento ao setor aprovadas pelo Governo, considerando que permitem manter o serviço público de transporte rodoviário, apesar da forte quebra nas receitas devido à pandemia.

Em comunicado, a Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP) alerta contudo o Governo para a necessidade de "muito rapidamente proceder a todos os atos jurídicos e administrativos necessários para a efetivação das transferências de verbas, de forma a que se possam rapidamente encontrar as melhores soluções de mobilidade para as populações, garantindo-se, ao mesmo tempo, a sobrevivência das empresas de transporte".

"Como vínhamos reiteradamente a comunicar às autoridades de transporte, ao regulador e ao Governo, no mês de março assistiu-se a uma queda substancial das receitas provenientes da venda de títulos mensais de transportes, mas também de bilheteira ocasional, situação que começou a estrangular financeiramente as empresas. Apesar desta fragilidade, as empresas decidiram manter disponível um serviço público de transporte rodoviário até à presente data, mas não o poderiam fazer por mais tempo", refere a ANTROP.