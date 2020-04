Covid-19

Todos os municípios da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) estão a realizar testes para despiste rápido à covid-19 aos utentes de lares, cidadãos não residentes e profissionais identificados como prioritários, foi hoje anunciado.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão e da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), Luís Pereira, explicou que foi decidido que cada um dos municípios avançava com o procedimento de aquisição dos testes.

"Inicialmente era para ser a CIMBB a liderar o processo. Contudo, cada um dos municípios avançou com o procedimento da aquisição dos testes e a contratação dos serviços com as empresas que os realizam", afirmou Luís Pereira.