O guarda-redes francês Quentin Beunardeau rescindiu hoje de forma unilateral o contrato com o Desportivo das Aves, último classificado da I Liga de futebol, evocando os últimos três meses de salários em atraso.

"Infelizmente, dada a situação de incumprimento que é de conhecimento público, não tive outra solução que não fosse apresentar a minha rescisão. Sempre tentei colocar o clube e os seus interesses à frente dos meus e recusei alguns convites de outras equipas para continuar esta temporada no Desportivo das Aves, clube com o qual me identifiquei desde a primeira hora", assumiu o jogador, em comunicado da sua assessoria enviado às redações.

A formação do concelho de Santo Tirso falhou na quinta-feira a regularização dos ordenados referentes ao período entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, após um prazo adicional de 15 dias indicado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que remeteu o assunto para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.