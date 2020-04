Covid-19

Cerca de 3.700 cidadãos portugueses que se encontravam no estrangeiro, três quartos dos que pediram apoio para regressar devido à pandemia da codiv-19, já estão em Portugal, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Numa mensagem no Twitter, Augusto Santos Silva fez o ponto da situação do "apoio ao regresso dos portugueses retidos no estrangeiro por voos cancelados, ligações encerradas ou mesmo fronteiras fechadas".

Nas últimas semanas, prosseguiu o governante, o regresso destes portugueses exigiu um trabalho que envolveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros e toda a rede diplomática e consular portuguesa, um pouco por todo o mundo.