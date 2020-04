Covid-19

O presidente da Câmara de Ribeira de Pena insiste nas preocupações com a mobilidade de centenas de trabalhadores das barragens do Tâmega e com as condições de trabalho nas obras, queixando-se da falta de respostas do Governo.

"Achamos que esta situação pode ser uma porta de entrada desta maldita pandemia de covid-19 que nos anda a preocupar a todos", afirmou hoje à agência Lusa João Noronha.

O autarca pediu ao primeiro-ministro e ministros da Administração Interna e da Saúde, no dia 25 de março, a declaração da situação de calamidade no concelho e a suspensão temporária, mas imediata, das obras nas três barragens, incluídas no Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), concessionado à espanhola Iberdrola.