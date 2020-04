Covid-19

A PSP deteve em Ovar, onde foi decretado o estado de calamidade pública, uma mulher, de 78 anos, infetada com o novo coronavírus, que andava a fazer compras num hipermercado, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que a septuagenária, residente no concelho de Ovar, distrito de Aveiro, foi detida por violação de confinamento obrigatório na segunda-feira, pelas 16:20.

"A mulher foi intercetada num estabelecimento comercial daquela cidade e era conhecedora do resultado positivo do teste à covid-19, bem como do dever de confinamento obrigatório, pelo que foi acompanhada até ao seu domicílio, por esta Polícia", refere a mesma nota.