Covid-19

O presidente do Governo dos Açores deu hoje orientações para a formalização de uma queixa-crime contra o passageiro que desembarcou em Ponta Delgada, proveniente de Lisboa, infetado com o novo coronavírus.

De acordo com nota do gabinete de Vasco Cordeiro, a queixa-crime será apresentada pela Secretaria Regional da Saúde, "tendo em conta que poderão estar em causa os crimes de desobediência, de falsas declarações e de propagação de doença".

"O passageiro em causa incorre no crime de desobediência, punível com pena de prisão que poderá ir até dois anos e oito meses, por não ter respeitado o dever de confinamento a que estava sujeito por lei, uma vez que, no Porto, havia testado positivo para covid-19", prossegue o texto enviado à imprensa.