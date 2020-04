Covid-19

O presidente do Eurogrupo disse esperar que os ministros das Finanças europeus acordem hoje um pacote financeiro de emergência robusto para trabalhadores, empresas e países, e que se comprometam claramente com um plano de recuperação de grande envergadura.

"Todos temos a noção de que este não é um momento para manter as políticas do costume. Temos de mostrar aos nossos cidadãos que a Europa os protege", declarou Mário Centeno, numa mensagem vídeo divulgada antes de uma reunião do Eurogrupo considerada decisiva para a resposta económica europeia à crise provocada pela pandemia de covid-19.

A reunião, convocada por Centeno na sequência do Conselho Europeu realizado em 26 de março, que mandatou o Eurogrupo para finalizar propostas concretas no prazo de duas semanas, estava agendada para as 14:00 de Lisboa, mas entretanto o seu início já foi adiado uma hora, para finalizar os preparativos, pelo que começará às 15:00.