Covid-19

A Câmara de Castelo Branco adquiriu cinco mil testes de despiste à covid-19 e iniciou na segunda-feira um rastreio nas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e a profissionais identificados como prioritários, anunciou hoje o município.

"A nossa prioridade são as pessoas, garantir a sua segurança e a prevenção da propagação do vírus. É, por isso, de extrema importância fazer este rastreio aos profissionais que estão na primeira linha de combate e aos que mantêm os serviços da autarquia em funcionamento, prevenindo a propagação do vírus e permitindo mitigar os riscos de contágio", explica, em comunicado, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O município de castelo Branco adquiriu 5.000 testes de despiste ao SARS-CoV-2 e, desde a segunda-feira, encontra-se a realizar um rastreio de anticorpos através de punção venosa.