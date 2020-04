Covid-19

Os restaurantes da Mealhada especializados em leitão à Bairrada estão a registar uma queda abrupta nas encomendas para a Páscoa, devido à pandemia da covid-19, naquela que seria uma das melhores alturas de faturação para o setor.

De portas fechadas numa altura em que esperariam casa cheia com pessoas de norte a sul do país, bem como de Espanha, os restaurantes especializados em leitão assado à moda da Bairrada centram-se nas encomendas com entrega ao domicílio, mas mesmo essas não se equiparam às que recebiam em anos anteriores, afirmaram à agência Lusa vários proprietários de espaços de restauração do concelho da Mealhada.

O restaurante Rei dos Leitões está habituado a fazer entregas de Trás-os-Montes ao Algarve, com um sistema que já estava "montado e oleado", sendo a altura da Páscoa uma das épocas com mais encomendas para fora, disse à agência Lusa o proprietário do espaço, Paulo Rodrigues.