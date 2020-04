Covid-19

Israel decretou hoje o isolamento total das cidades daquele país durante os próximos dois dias e meio, a partir desta terça-feira à tarde, e um recolher obrigatório até quinta-feira para evitar deslocações durante a Páscoa judaica (Pesaj).

A decisão governamental, tomada durante uma reunião realizada por videoconferência por causa da pandemia da covid-19, prevê que a partir das 19:00 locais de hoje (17:00 em Lisboa) vão existir fortes restrições na movimentação de pessoas naquele país, proibindo especialmente as deslocações entre as cidades israelitas, exceto em casos de emergência ou casos considerados de exceção.

Para evitar que as famílias se juntem no tradicional jantar do Pesaj, na noite de quarta-feira, o governo liderado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, decretou igualmente um recolher obrigatório, que estará em vigor entre a tarde de quarta-feira e a manhã de quinta-feira.