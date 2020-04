Covid-19

Dez autocaravanas arrancam na quarta-feira para o Norte com o propósito de ajudar a alojar pessoal hospital e bombeiros que estão na primeira linha do combate à pandemia de covid-19, anunciou hoje o movimento "ISTAR contra o covid-19".

O objetivo é instalar seis unidades no Hospital de Braga, duas no Hospital de Gaia e uma no quartel dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, ficando com uma de reserva para futuras requisições, explicou o coordenador do movimento à agência Lusa.

Segundo Pedro Castro, o número de autocaravanas e caravanas cedidas por empresas e particulares para apoio ao combate à pandemia sobe para 31 viaturas, desde o arranque de "ISTAR contra o covid-19", em meados de março.