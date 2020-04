Covid-19

O grupo Águas de Portugal está a procurar parceiros nacionais para desenvolver um "sistema de alerta" para sinalizar novas vagas de covid-19 através de análises das águas residuais.

Fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática disse à Lusa que a deteção do novo coronavírus nas águas residuais é uma "mais-valia nacional", mas acrescentou que é cedo para dar mais pormenores sobre o projeto, o que só deve acontecer depois de existir um consórcio oficialmente formado.

A fonte disse que atualmente é feita, de forma sistemática, a monitorização de agentes patogénicos em águas residuais, "com métodos de microbiologia clássica", e também é feita "a pesquisa de agentes infecciosos virais com métodos de genética mais evoluídos".