Covid-19

Áustria, Dinamarca e República Checa preparam o levantamento, nos próximos dias, de algumas restrições decretadas para travar a propagação do coronavírus, enquanto Itália e Espanha preparam os planos pós-pico, que esperam aplicar "dentro de algumas semanas".

A razão: uma redução da taxa de contágio na Áustria, Dinamarca e República Checa, uma "curva que começa a descer" em Itália e "a pressão a diminuir" em Espanha, mas, também, a pressão para retomar a atividade económica, cuja suspensão generalizada já provocou um acentuado crescimento do desemprego e dificuldades de liquidez nas empresas.

Na Europa, o continente mais afetado pela pandemia nas últimas semanas, é cada vez mais clara a tensão entre os que se alarmam com uma crise económica que pode vir a ser a mais grave em muitas décadas e os que privilegiam a contenção dos contágios no continente e alertam para as potenciais consequências negativas de um levantamento prematuro das medidas de confinamento.