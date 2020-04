Covid-19

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho disse hoje que a região "exige já" dois mil testes para efetuar o despiste de covid-19 aos cerca de 1.700 idosos residentes em lares do distrito de Viana do Castelo.

"Nós temos cerca de 1.700 idosos a residir no Alto Minho. São necessários dois mil testes para o Alto Minho para se poder fazer um rastreio eficaz de todas as instituições. É necessária urgência. Urgência é para já, não é para daqui a uma semana. É para já. Ouvimos falar que chegaram testes a Portugal, queremos que também venham para o Alto Minho. O Alto Minho exige testes para fazer despiste nas nossas instituições", afirmou José Maria Costa.

Contactado pela agência Lusa, a propósito de uma nota da CIM do Alto Minho hoje enviada à imprensa, a reafirmar a "urgência" na disponibilização de testes à covid-19 aos lares da região, o socialista José Maria Costa sublinhou que há "um crescimento de casos confirmados nos lares" dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo.