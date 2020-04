Covid-19

O ministro da Defesa português defendeu que as missões militares da União Europeia devem manter-se, com ajustamentos, e pediu maior coordenação do esforço europeu no combate à pandemia de covid-19, numa reunião com homólogos europeus, foi hoje anunciado.

"Portugal defendeu a importância de manter, ainda que com os necessários ajustes, as missões militares da União Europeia - uma delas, a EUTM Mali é atualmente comandada por um general português - e uma maior coordenação do esforço europeu no combate à pandemia", adiantou o Ministério da Defesa Nacional, em comunicado hoje divulgado.

A reunião, que decorreu na segunda-feira por videoconferência, foi convocada pelo Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum, Josep Borell, para analisar as implicações militares da atual pandemia da covid-19.