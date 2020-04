Covid-19

A ADSE, subsistema de saúde da função pública, vai comparticipar teleconsultas aos seus beneficiários a partir de quinta-feira, no regime convencionado, segundo um comunicado do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública divulgado hoje.

As consultas à distância comparticipadas pela ADSE no regime convencionado arrancam no dia 09 de abril e irão manter-se "enquanto durarem os constrangimentos resultantes da necessidade de isolamento social, atendendo à atual emergência de saúde pública causada pela pandemia de covid-19", explica o ministério liderado por Alexandra Leitão.

A ADSE vai suportar duas consultas à distância por mês a cada beneficiário, sendo o valor da teleconsulta "idêntico ao da consulta presencial, sendo aplicáveis os mesmos valores de financiamento tanto pela ADSE como pelo beneficiário", continua a mesma fonte.