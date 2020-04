Covid-19

As Forças Armadas registaram até ao momento 57 militares infetados com o novo coronavírus, dois dos quais estão curados e outros dois hospitalizados, anunciou hoje o ministro da Defesa, numa audição no parlamento.

Os dados sobre o registo de covid-19 nas Forças Armadas foram avançados pelo ministro João Gomes Cravinho numa audição presencial na comissão parlamentar de Defesa, a requerimento do PS, para esclarecimentos sobre o papel e meios dos militares no combate à pandemia de covid-19.

De acordo com o governante, as Forças Armadas reduziram a sua atividade ao essencial e não se registam casos de infeção nas Forças Nacionais Destacadas, que "estão bem" e com medidas de proteção face à pandemia.