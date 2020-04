Covid-19

O antigo jogador do Benfica Lassana Camará criticou hoje a atuação da polícia da Guiné-Bissau pela carga sobre a população que tenta tirar das ruas no âmbito do confinamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.

De férias em Bissau, vindo da Roménia onde está a jogar, Lassana Camará disse ter sido vítima da agressão da polícia, no domingo, que queria que dormisse no Hospital Nacional Simão Mendes onde tinha estado a visitar um familiar doente.

Mais conhecido por Sana, o antigo atleta do Benfica afirma que não aceitou a ordem da polícia que acusa de estar a humilhar a população, sob a alegação de a prevenir do contágio pelo novo coronavírus.