Covid-19

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) reforçou hoje a sua capacidade de realização de testes à covid-19 com a entrada em funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.

A criação do Laboratório, cujo funcionamento é assegurado em parceria com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Instituto Português do Sangue e Câmara Municipal de Coimbra, permite à ARSC reforçar a capacidade de realizar testes no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O funcionamento do Laboratório da UC permite privilegiar, a partir de agora, os testes a realizar a grupos de risco e cidadãos mais vulneráveis; entre outros, idosos institucionalizados, bombeiros, doentes referenciados para intervenção cirúrgica, profissionais de vários setores em atividade e doentes hemodialisados", refere um comunicado enviado à agência Lusa.