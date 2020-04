Covid-19

O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, está a procurar candidatos disponíveis para trabalharem no apoio aos lares do concelho neste período de pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"O principal objetivo prende-se em apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e entidades privadas do concelho que intervêm nessas áreas no recrutamento de recursos humanos de forma a assegurar a sua capacidade de resposta", salienta a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

Neste momento, o Gabinete de Inserção Profissional de Condeixa-a-Nova, em colaboração com o Microninho - Incubadora Social, estão a constituir uma Reserva de Recrutamento com candidatos disponíveis para trabalhar em entidades com atividade na área social e da saúde.