Covid-19

A pandemia de covid-19 está a prejudicar as vendas de borrego produzido no Alentejo nesta Páscoa, quando costuma "reinar" à mesa, porque a diminuição do consumo fez baixar a procura e os preços, segundo representantes de produtores.

"A pandemia veio prejudicar as vendas, sem dúvida nenhuma, não há por onde fugir", disse hoje à agência Lusa António Esteves, um dos responsáveis do Agrupamento de Produtores Pecuários do Norte Alentejano - Natur-al-Carnes, referindo que nesta zona, distrito de Portalegre, o volume de vendas baixou em cerca de 25% em relação à época de Páscoa do ano passado.

Escusando-se a revelar o volume de vendas deste ano, o responsável do agrupamento, que tem cerca de 100 produtores, explicou que a quebra "deve-se muito" à pandemia de covid-19.