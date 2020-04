Covid-19

Os voos comerciais, regulares ou não, para permitir aos residentes habituais nos Açores e na Madeira os regressos às residências também têm de cumprir a regra de limite máximo de um terço de ocupação, esclareceu hoje o Governo.

No despacho hoje publicado em Diário da República aquela limitação não estava prevista, mas num comunicado emitido esta tarde o Ministério das Infraestruturas e da Habitação informa que o referido despacho foi retificado.

"O despacho publicado hoje em Diário da República que estabelece as exceções para os casos em que não se aplicará a regra da redução do número máximo de passageiros para um terço do número de lugares disponíveis, no caso do transporte aéreo, foi retificado", esclarece.