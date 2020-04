Covid-19

Itália superou hoje as 17 mil mortes por causa do novo coronavírus, com o registo de 604 óbitos nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades italianas, destacando que o número de contágios e de pessoas hospitalizadas está em decréscimo.

Com a atualização dos dados, Itália, um dos países mais afetados pela pandemia da covid-19, totaliza hoje 17.127 vítimas mortais desde o início da crise.

A Proteção Civil italiana destacou que o número diário de mortes foi menor do que no dia anterior (na segunda-feira tinham sido contabilizados 636 óbitos num dia).