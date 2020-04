Covid-19

O município de Faro lançou um conjunto de apoios e iniciativas de apoio financeiro ao associativismo, a artistas e agentes culturais do concelho, para ajudar a combater o impacto económico da covid-19 neste setor, revelou a autarquia.

"Não estamos a programar no Teatro, na Biblioteca ou no Museu, por isso todos as verbas que investiríamos na programação regular nos nossos espaços vão ser direcionadas para estas áreas, incentivando a criação cultural e de novos conteúdos criativos para quem está em casa", afirmou à Lusa o vereador da Cultura da Câmara de Faro.

Paulo Santos revelou não existir um preocupação no valor total para os "apoios e investimento", já que a Cultura está a viver "uma crise sem precedentes", sendo necessário, nesta altura, "todo o apoio e solidariedade para com os artistas", que são muitas vezes "os primeiros a unirem-se para angariar fundos para quem precisa".